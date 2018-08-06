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В столичном метрополитене изменились условия проведения платежей при оплате проезда банковской карточкой

Сейчас все оплаты за проезд за 48 часов будут объединены в одну операцию. Это значит, что стоимость проезда остается неизменной. Просто система списывает оплату не за каждую поездку, а за несколько сразу.

Кстати, система бесконтактной оплаты проезда в метро работает с июня. Ей воспользовались уже более миллиона раз.

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