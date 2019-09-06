Все для занятий физкультурой и спортом круглый год! В столичном микрорайоне Шабаны завершается строительство нового бассейна. Он находится на улице Селицкого. Как рассказали в администрации Заводского района Минска, объект долгожданный и востребованный для этой части города. Здесь смогут заниматься как взрослые, так и дети. Площадку же возле новостройки задействуют для культурных и спортивных массовых мероприятий. По своим функциональным возможностям бассейн в Шабанах будет похож на тот, что работает в микрорайоне Брилевичи. Следующий новый бассейн по типовому проекту начнут возводить во Фрунзенском районе столицы.



