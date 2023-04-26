В столичном парке Дружбы народов у памятного знака "Ахвярам Чарнобыля" возложили цветы

Мы отчетливо и прекрасно понимаем, что такое радиационное загрязнение, в то же самое время мы видим, что происходит в Украине, когда сейчас туда поставляют боеприпасы с радиоактивным ураном. Просто люди не понимают, что они делают. Здоровье людей, экономика - просто разваливают страну. Поэтому сегодня, собираясь на этот митинг, скорбя о тех, кто защитил Европу, можно сказать, всю европейскую территорию от радиационной угрозы, мы напоминаем всем о том, что делать того, что сейчас происходит, нельзя.

Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента Беларуси

