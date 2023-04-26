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В столичном парке Дружбы народов у памятного знака "Ахвярам Чарнобыля" возложили цветы
Мероприятием, посвященным 37-й годовщине чернобыльской трагедии, стало возложение венков и цветов в столичном парке Дружбы народов у памятного знака "Ахвярам Чарнобыля". Первыми по традиции возложили цветы представители организации "Ветераны Чернобыля".
Отдать дань памяти ликвидаторам аварии в этот день пришли делегации Совета Республики, Мингорисполкома, Мингорсовета, МЧС, МВД и других министерств, общественных организаций, церкви и молодежи.
Очень много внимания уделяется системе здравоохранения, реабилитации граждан, проживающих на пострадавших территориях. Народное хозяйство у нас восстанавливается. В общем, это та трагедия, которая объединила и консолидировала белорусскую нацию, белорусский народ.
Мы отчетливо и прекрасно понимаем, что такое радиационное загрязнение, в то же самое время мы видим, что происходит в Украине, когда сейчас туда поставляют боеприпасы с радиоактивным ураном. Просто люди не понимают, что они делают. Здоровье людей, экономика - просто разваливают страну. Поэтому сегодня, собираясь на этот митинг, скорбя о тех, кто защитил Европу, можно сказать, всю европейскую территорию от радиационной угрозы, мы напоминаем всем о том, что делать того, что сейчас происходит, нельзя.
В ликвидации аварии в Чернобыле участвовали более 600 тысяч человек. Многие ценою собственной жизни. 26 апреля памятные церемонии по погибшим проходят по всей Беларуси.
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