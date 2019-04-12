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В столичном парке Павлова масштабная реконструкция
Сейчас строительные работы ведутся около центрального входа. Меняют тротуарную плитку, монтируют современные фонари, ремонтируют каскадную лестницу - она будет приспособлена для маломобильных людей. Расширяют и пешеходные зоны, чтобы отдельно проложить велодорожки.
В мае этот этап строительства планируется завершить. В следующем году в парке начнется обновление набережной вдоль реки Лошица, отремонтируют переправы. Появятся площадки для игры в баскетбол и волейбол, а также для экстремальных видов спорта.
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