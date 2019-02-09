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В столичном парке Победы состоялся забег, посвященный Дню всех влюбленных
Бежать во имя любви. В столичном парке Победы состоялся забег, посвященный Дню всех влюбленных. В необычном марафоне с символичным слоганом #Закаханне участвовало более трех сотен человек, причем не только из Минска, регионов, но и соседних стран. Спортсмены-любители преодолевали расстояние. Его выбирали заранее - еще во время регистрации - длиной в полтора, 6 и для более выносливых - 12 километров. Те, кто пришел со своей второй половинкой, бежали эстафету. Так или иначе, каждый участник "марафона любви" преодолел маршрут, описывающий форму сердца, - главного символа Дня святого Валентина. Оценить свои беговые способности приходили целыми семьями, а некоторые даже с питомцами. На финише влюбленных марафонцев ждали памятные медали, открытки с теплыми пожеланиями, горячий чай и печенье.
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