Бежать во имя любви. В столичном парке Победы состоялся забег, посвященный Дню всех влюбленных. В необычном марафоне с символичным слоганом #Закаханне участвовало более трех сотен человек, причем не только из Минска, регионов, но и соседних стран. Спортсмены-любители преодолевали расстояние. Его выбирали заранее - еще во время регистрации - длиной в полтора, 6 и для более выносливых - 12 километров. Те, кто пришел со своей второй половинкой, бежали эстафету. Так или иначе, каждый участник "марафона любви" преодолел маршрут, описывающий форму сердца, - главного символа Дня святого Валентина. Оценить свои беговые способности приходили целыми семьями, а некоторые даже с питомцами. На финише влюбленных марафонцев ждали памятные медали, открытки с теплыми пожеланиями, горячий чай и печенье.