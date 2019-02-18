В столичном зоопарке проснулся медведь Тристан

Косолапого ждет новоселье - новый просторный вольер. На 300 квадратных метрах разместились бассейн, колонны в виде деревьев, пчелиное гнездо и 2 берлоги. Дело в том, что к Тристану скоро приедет из Пензы медведица Нюра.