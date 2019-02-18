ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В столичном зоопарке проснулся медведь Тристан

Косолапого ждет новоселье - новый просторный вольер. На 300 квадратных метрах разместились бассейн, колонны в виде деревьев, пчелиное гнездо и 2 берлоги. Дело в том, что к Тристану скоро приедет из Пензы медведица Нюра.

Кстати, сейчас начинают просыпаться и еноты, ястребы, филины и орланы.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все