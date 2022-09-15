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В столичной гимназии № 36 ученики с родителями собрали десятки экспонатов и фотографий

Память поколений в фотохронике, историческая правда - в артефактах середины прошлого столетия. Ко Дню народного единства в столичной гимназии № 36 открылось тематическое музейное пространство с десятками экспонатов и фотографий времен Великой Отечественной войны. Коллекция собрана учениками и их родителями - это вещи и предметы, которые сохранили в семьях школьников. После торжественного открытия для гостей провели экскурсию по выставке, рассказали о фактах геноцида белорусского народа и героическом прошлом наших предков.

Пространство исторической памяти будут пополнять новыми экспонатами, здесь ученики смогут размещать свои рефераты и исследовательские работы, а преподаватели будут проводить в школьном музее открытые уроки по истории Беларуси.

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