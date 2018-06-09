В столичной мэрии на вопросы граждан ответит заместитель председателя Александр Крепак

Решить проблемные вопросы помогут и заместители председателей областных, городских и районных исполкомов, а также председатели Совета депутатов. В Минском облисполкоме на вопросы граждан ответит первый заместитель председателя Игорь Макар, в столичной мэрии - заместитель председателя Александр Крепак. Напомним, звонки принимаются до полудня.