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В столичной мэрии на вопросы граждан ответит заместитель председателя Александр Крепак

Решить проблемные вопросы помогут и заместители председателей областных, городских и районных исполкомов, а также председатели Совета депутатов. В Минском облисполкоме на вопросы граждан ответит первый заместитель председателя Игорь Макар, в столичной мэрии - заместитель председателя Александр Крепак. Напомним, звонки принимаются до полудня.

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