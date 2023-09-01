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В столичной школе № 196 впервые открыли интегрированные классы

В столичную школу № 196 получать знания пришли 96 первоклашек. Нарядные - с белыми бантами, в деловых костюмах и большими букетами. Впереди - уроки, домашние задания. А пока напутственные слова от гостей, учителей и тех, у кого за плечами почти 11 лет школьной жизни. Впервые в этом году в школе открыли интегрированные классы. Для детей с особенностями развития - уроки с дефектологами, организован досуг и разработаны специальные методические пособия. Всего за парты здесь сядут 875 учащихся - больше, чем в прошлом году.

С этого учебного года здесь в одном из 10-х классов появился новый интегрированный курс по "Истории Беларуси в контексте всемирной истории". 196-я школа - одна из 14-ти, где проходит образовательный эксперимент. Учебник создала группа ученых. Главная задача - посмотреть на свою страну в контексте всего мирового процесса. Каждую неделю учителя будут на связи со специалистами, чтобы при необходимости сразу корректировать учебник. Эксперимент продлится два года, потом его планируют внедрить во все школы.

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