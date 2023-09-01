3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В столичной школе № 196 впервые открыли интегрированные классы
В столичную школу № 196 получать знания пришли 96 первоклашек. Нарядные - с белыми бантами, в деловых костюмах и большими букетами. Впереди - уроки, домашние задания. А пока напутственные слова от гостей, учителей и тех, у кого за плечами почти 11 лет школьной жизни. Впервые в этом году в школе открыли интегрированные классы. Для детей с особенностями развития - уроки с дефектологами, организован досуг и разработаны специальные методические пособия. Всего за парты здесь сядут 875 учащихся - больше, чем в прошлом году.
С этого учебного года здесь в одном из 10-х классов появился новый интегрированный курс по "Истории Беларуси в контексте всемирной истории". 196-я школа - одна из 14-ти, где проходит образовательный эксперимент. Учебник создала группа ученых. Главная задача - посмотреть на свою страну в контексте всего мирового процесса. Каждую неделю учителя будут на связи со специалистами, чтобы при необходимости сразу корректировать учебник. Эксперимент продлится два года, потом его планируют внедрить во все школы.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Эта разработка сможет спасти жизнь: курсант УГЗ МЧС Беларуси изобрел новый ствол для пожаротушения
Игроки женского футбольного клуба "Минск" поделились эмоциями после общения с Александром Лукашенко
Глава МИД Беларуси предложил Евросоюзу современные пути решения миграционного кризиса
Первый снег в Беларуси остался только на фото в социальных сетях
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября