В столичной школе № 196 впервые открыли интегрированные классы

В столичную школу № 196 получать знания пришли 96 первоклашек. Нарядные - с белыми бантами, в деловых костюмах и большими букетами. Впереди - уроки, домашние задания. А пока напутственные слова от гостей, учителей и тех, у кого за плечами почти 11 лет школьной жизни. Впервые в этом году в школе открыли интегрированные классы. Для детей с особенностями развития - уроки с дефектологами, организован досуг и разработаны специальные методические пособия. Всего за парты здесь сядут 875 учащихся - больше, чем в прошлом году.