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В столичной школе открылся Музей истории всемирного фестивального движения молодежи
Музей истории всемирного фестивального движения молодежи открылся в одной из столичных школ. Событие приурочено к знаковой дате - 100-летию крупнейшей молодежной организации - ВЛКСМ.
В хронологическом порядке здесь расположились таблички с указанием городов, дат, девизов и эмблем всех девятнадцати фестивалей молодежи и студентов. Здесь же и большая карта мира, где светящимися точками отмечена каждая страна, которая принимала у себя это событие. На выставке представлены и сувениры разных лет, коллекция одежды, сшитой для участников последнего молодежного фестиваля.
Завтра в Минске презентуют книгу очерков истории белорусского комсомола.
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