В столичной школе открылся Музей истории всемирного фестивального движения молодежи

В хронологическом порядке здесь расположились таблички с указанием городов, дат, девизов и эмблем всех девятнадцати фестивалей молодежи и студентов. Здесь же и большая карта мира, где светящимися точками отмечена каждая страна, которая принимала у себя это событие. На выставке представлены и сувениры разных лет, коллекция одежды, сшитой для участников последнего молодежного фестиваля.