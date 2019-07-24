В столичных универмагах стартовала благотворительная акция "Портфель первоклассника"

Оставить тетради, ручки, карандаши минчане могут в специальных корзинах, размещенных рядом с отделом канцелярских товаров. Акция будет проходить в пяти универмагах столицы до двадцать пятого августа. В прошлом году за месяц минчане собрали сто пятьдесят ранцев для первоклассников с набором необходимых принадлежностей. В этом году в планах подготовить портфели для двухсот детей из многодетных семей.



В этом году приобрести школьные товары можно в четырехстах столичных магазинах. Уже сейчас предлагается широкий ассортимент необходимых принадлежностей и одежды. Для удобства имеется навигация по торговым залам. Городская ярмарка под названием "Пора в школу" пройдет семнадцатого и восемнадцатого августа на площадке у Дворца спорта.



