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В столице чествовали врачей скорой медицинской помощи

В столице сегодня чествовали тех, кто ежедневно на страже здоровья и спасения жизни. Мероприятие в 10-й подстанции скорой медпомощи приурочено к 110-летию службы. Более сотни врачей, медицинских сестер, фельдшеров, водителей получили награды. Особая благодарность специалистам за работу в период распространения коронавирусной инфекции.

Отметим, количество вызовов скорой медпомощи за год достигает 650 тысяч. Эта цифра стабильная. Среднее время ожидания срочного вызова по регламенту - не более 20 минут в городах и 35 - в сельской местности.

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