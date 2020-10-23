В столице чествовали врачей скорой медицинской помощи

В столице сегодня чествовали тех, кто ежедневно на страже здоровья и спасения жизни. Мероприятие в 10-й подстанции скорой медпомощи приурочено к 110-летию службы. Более сотни врачей, медицинских сестер, фельдшеров, водителей получили награды. Особая благодарность специалистам за работу в период распространения коронавирусной инфекции.