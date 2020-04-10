В столице готовят специалистов для индустрии 4.0

Предприятия столицы и Минской области осваивают использование принципов работы индустрии 4.0. Это так называемые умные заводы, где многие процессы роботизированы и управляются дистанционно. Даже из других городов или стран. Например, мехатронику (синтез механики и электроники) задействуют на таких предприятиях, как "БелДжи", Минский тракторный завод, БелАЗ. При этом специалистов для новой отрасли экономики готовят в столичном колледже современных технологий в машиностроении и автосервисе. Сертифицированный учебный центр имитирует работу реального завода. Теорию сочетают с практикой.



Сами же мастера своего дела - учащиеся колледжей (например, строители, парикмахеры или автослесари) готовятся к республиканскому, а затем и международному чемпионату WORLD SKILLS. Последний пройдет в Шанхае в следующем году.



