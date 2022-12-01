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В столице и Минской области полностью сформирован продовольственный стабфонд
Вырастить урожай, качественно его сохранить и гарантированно продать! В столице и Минской области полностью сформирован продовольственный стабфонд. Запасы только центрального региона - почти 20 тысяч тонн овощей и картофеля, а также более 1700 тон яблок. На межсезонный период хранить и распределять стабфонд будут 24 сельхозорганизации области. Один из крупнейших производителей - крестьянско-фермерское хозяйство "АгроЛайнПлюс" из Смолевичского района. Здесь большое овощехранилище (на 10 тысяч тонн), где температуру и микроклимат контролирует компьютер. С наступлением зимы спрос на овощи увеличивается.
Там же, где нет торговых сетей, действует потребкооперация. В межсезонье в деревнях, например, Логойского района овощи можно купить благодаря работе местного потребительского общества. В просторном хранилище все условия и микроклимат. Здесь уже запасено на зимовку более 70 тон картофеля, 20 тонн лука, 27 тон моркови и свеклы.
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