Вырастить урожай, качественно его сохранить и гарантированно продать! В столице и Минской области полностью сформирован продовольственный стабфонд. Запасы только центрального региона - почти 20 тысяч тонн овощей и картофеля, а также более 1700 тон яблок. На межсезонный период хранить и распределять стабфонд будут 24 сельхозорганизации области. Один из крупнейших производителей - крестьянско-фермерское хозяйство "АгроЛайнПлюс" из Смолевичского района. Здесь большое овощехранилище (на 10 тысяч тонн), где температуру и микроклимат контролирует компьютер. С наступлением зимы спрос на овощи увеличивается.