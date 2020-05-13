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В столице и Минской области завтра ожидается порывистый ветер и кратковременный дождь

Прохладная погода - в прогнозах и на завтра. В столице и Минской области ожидается порывистый ветер и кратковременный дождь. Днем воздух прогреется всего до плюс 14 градусов. Ночью возможны заморозки до минус 4.

Постепенно до конца мая столбики термометра будут подниматься. Но по-настоящему теплая погода установится только с наступлением календарного лета.

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