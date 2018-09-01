В столице и в областях сегодня продолжат работу прямые телефонные линии

По традиции проблемы белорусов будут решать заместители председателей областных, городских и районных исполкомов, а также председатели Советов депутатов. В столичной мэрии на вопросы ответит заместитель председателя Игорь Юркевич, а в Миноблисполкоме - заместитель председателя Николай Рогащук. Напомним, звонки будут принимать до полудня.