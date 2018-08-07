В столице изменено движение транспорта в районе развязки МКАД - Игуменский тракт

Причиной стало закрытие движения под поврежденным путепроводом. Об этом сообщает предприятие "Столичный транспорт и связь". По обновленным маршрутам с начала недели следуют автобусы под номерами 7, 88-С, 67 и другие. Водители собственных авто тем временем пользуются объездными дорогами. Надежда Сербиненко с последней информацией с загруженного участка МКАД.

Вот так сейчас выглядит участок МКАД с поврежденным мостом. Ежедневно здесь ведутся ремонтные работы. Пока движение запрещено только на участке внутреннего кольца и под мостом, а весь транспорт движется по объездным маршрутам.

Напомним: первого августа в районе пересечения Игуменского тракта с МКАД произошел провал проезжей части. Просело асфальтное покрытие в третьей полосе движения внутреннего кольца.

С этого понедельника Госавтоинспекция ввела новую схему проезда на развязке Игуменского тракта, улицы Бабушкина и МКАД. Движение под путепроводом закрыто в обоих направлениях.

Объехать аварийный участок можно по улицам Янки Лучины и Чижевских. По внешнему кольцу движение осуществляется без ограничений. Для удобства проезда на объездных маршрутах увеличили время горения зеленого сигнала светофоров.

Скорректировано и движение общественного транспорта в ближайших микрорайонах - Лошице, Колядичах, Курасовщине. Некоторые автобусные маршруты будут изменены или вообще отменены.

Так, автобусы под номерами 88С, 7 не будут заезжать в Лошицу. Задержки на некоторых маршрутах сейчас составляют до 40 минут.