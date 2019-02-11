В столице летом появятся умные остановки общественного транспорта

Объекты в стиле хай-тек с утилитарными и социальными функциями. В столице летом появятся остановки общественного транспорта с новейшим дизайном и возможностями. В одной конструкции разместятся банкомат, инфокиоск, кнопка вызова экстренных служб, а также такси. Есть опция и для тех, кто желает подкрепиться, - установлен специальный автомат. Все элементы конструкции будут защищены антивандальным корпусом. Первая умная остановка появится на Немиге.