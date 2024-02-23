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В столице на площади Победы прошла церемония возложения цветов в знак памяти защитников Отечества
В память о защитниках и героях Беларуси живые цветы к Вечному огню и монументу Победы возложили молодые патриоты страны, руководство города и представители Белорусского союза офицеров.
Символическая акция объединила четыре сотни воспитанников военно-патриотических клубов столицы, курсантов кадетского училища, сводный мемориальный отряд Поста № 1 почетной Вахты памяти. Минутой молчания участники почтили бессмертный подвиг земляков во время Великой Отечественной войны.
Общественное объединение "Белорусский союз офицеров" ставит основной задачей воспитать молодежь в духе патриотизма, чтобы над Беларусью всегда был мир и спокойствие.
В этом году вспоминают полувековую годовщину со дня присвоения Минску почетного звания "Город-герой" с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".
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