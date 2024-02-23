В столице на площади Победы прошла церемония возложения цветов в знак памяти защитников Отечества

Общественное объединение "Белорусский союз офицеров" ставит основной задачей воспитать молодежь в духе патриотизма, чтобы над Беларусью всегда был мир и спокойствие.

Анатолий Фомин, председатель совета Минской городской организации ОО "Белорусский союз офицеров"