Началась масштабная реконструкция путепровода на улице Орловской через проспект Победителей

Мостждет капитальный ремонт. Заменят все опоры, пролетное сооружение и покрытие. При этом внешний вид путепровода не изменится.Завершить работы планируют в ноябре, а пока на развязке организовали объезд. На объекте побывал Илья Цветков.



Движение в объезд по второму кольцу. На улице Орловской сегодня начались ремонтные работы. Здесь планируют полностью реставрировать путепровод через проспект Победителей.Еще в январе этого года в конструкции моста появились трещины. Временно под пролетом на Орловской установили дополнительные опоры и снизили нагрузку на одну из полос.





Путепровод фактически возведут заново

Александр Ярошик, директор ГП "Гордорстрой":

"Работы будут проводиться в сжатые сроки круглосуточно. Графики уже разработаны под эти виды работ и под поставку материалов. В рамках ремонта будет полностью заменено пролетное строение путепроводов, т. е. и балки, и опоры, и само полотно с сохранением прежнего облика. Единственное, что добавится, - это опора по оси проспекта Победителей".







Обратите внимание! Изменилась схема движения транспорта

На время ремонта изменилась и схема движения транспорта. На улице Орловской потоки пустили по съездам с развязки.

Проспект Победителей для легковых авто частично перекрыли. Альтернативой движения на закрытом участке стала улица Тимирязева.

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ндрей Зырянов, замначальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

"Организован объезд. Установлено четыре новых светофорных объекта. Организована работа координированного управления светофорных объектов по объездным улицам, так называемым зеленым улицам, которые будут включаться в зависимости от времени суток. Сотрудники ГАИ совместно с проектировщиками, заказчиками будут отслеживать ситуацию в утренние и вечерние часы пик, оперативно внося изменения в организацию дорожного движения".

При этом маршруты общественного транспорта остались практически неизменными.