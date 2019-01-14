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В столице начали демонтировать новогодние деревья

Первыми специалисты снимают иллюминацию и игрушки, затем хвою и каркас. Всего в Минске горожан и гостей столицы в течение месяца радовали около трех десятков новогодних красавиц. Звездное небо над елкой у Дворца спорта продолжает сверкать до конца недели, а последней разберут главную елку страны на Октябрьской площади.

Завершить все демонтажные работы на новогодних деревьях планируют к началу следующей недели. Параллельно с этим свою работу завершают и рождественские ярмарки с сувенирами и угощениями.

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