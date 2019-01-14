В столице начали демонтировать новогодние деревья

Первыми специалисты снимают иллюминацию и игрушки, затем хвою и каркас. Всего в Минске горожан и гостей столицы в течение месяца радовали около трех десятков новогодних красавиц. Звездное небо над елкой у Дворца спорта продолжает сверкать до конца недели, а последней разберут главную елку страны на Октябрьской площади.

