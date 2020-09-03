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В столице начались слушания по уголовному делу о кражах, разбоях и бандитизме в Минске и Минском районе
Речь о грабителях ювелирного магазина "Яхонт". Как ранее сообщали в Следственном комитете, преступная группировка орудовала с 2014 по 2019 год. За это время банда успела совершить 3 кражи и 5 разбойных налетов. Задержаны трое мужчин. Напомним, разбойное нападение на "Яхонт" произошло 17 августа прошлого года. Средь бела дня двое мужчин наведались в торговый зал под видом клиентов. Подельникам удалось вынести ювелирных изделий на сумму более миллиона рублей. Правоохранители задержали еще одного подозреваемого. Сообщается, что он вместе с сообщником, который проходит по делу "Яхонта", совершил очередной набег - уже на частный дом в Минске. Этот человек, как установили следователи, - лидер разбойной группы.
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