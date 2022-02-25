В Минске начинается капитальный ремонт путепровода на проспекте Жукова

Подготовительные работы уже идут. В ночь на 1 марта начнется активная фаза реконструкции. Полностью перекрывать движение не планируют, встречные потоки будут передвигаться по одной половине путепровода, пока на второй будет ремонт. Также дорожники организуют временные схемы съездов с путепровода.