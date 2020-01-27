В столице наградили победителей республиканского конкурса "СуперДоктор"

Лучшего выбирали всей страной. И больше всего отзывов благодарные пациенты оставили Ольге Кардаш. На педиатрической службе она уже более 15 лет. Это не только приемы в кабинете врача, но и телефонная связь 24/7. Впрочем, вся медицина становится более мобильной. Необходимую информацию и даже помощь можно получить в одном звонке. Подробнее - Елена Витко.





На приеме у Ольги Кардаш действует несколько правил

Это крепкие объятия перед осмотром, а в конце - сладкие угощения. На такое обследование к педиатру маленькие пациенты всегда идут с улыбкой. Стать врачом Ольга мечтала с детства. Правда, видела себя в хирургии. Однако беседа с семьей все расставила на свои места. И вот уже около 17 лет врач на посту педиатрической службы.

Любовь к своей профессии и полная самоотдача собрали вокруг Ольги Кардаш много постоянных и благодарных пациентов. Они же принесли педиатру звание «СуперДоктор». Это онлайн-конкурс, где каждый белорус может номинировать врача, оставив ему развернутый положительный отзыв.

Кроме этого, сайт с отзывами служит и помощником в поиске и выборе врача. А вот узнать более подробную информацию о графике работы доктора или же без обращения в регистратуру заказать талон можно, позвонив в медицинскую информационную службу. Единый короткий номер - 131.

В колл-центре можно уточнить наличие лекарств в аптеке или заказать медицинское такси

Вот так выглядит работа информационной службы по ту сторону звонка. Ежедневно сюда поступает до 1000 обращений. Всего же за 6 лет работы услугами колл-центра воспользовались около миллиона человек.