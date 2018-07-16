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В столице около 120 участков, которые могут быть подтопленными во время сильных дождей

Отметим, длина столичных ливневок - около двух тысяч километров. Их постоянно прочищают. Отдельное внимание проблемным участкам.

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