В столице определены лучшие инициативы для конкурсе "100 идей для Беларуси"

Инновационные, социальные и экологические проекты на пользу стране. В столице определены лучшие инициативы, которые представят Минск на республиканском конкурсе "100 идей для Беларуси". Шесть победителей из полутысячи кандидатов. Впервые в истории конкурса еще 20 проектов попадут в финал. В ближайшие дни у юных разработчиков мастер-классы в бизнес-школе. С авторами стартапов встретилась Юлия Токарь (видео).