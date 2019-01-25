Танец драконов и живопись гохуа, каллиграфия и чайная церемония - в столице отмечают "Веселый праздник весны". Прикоснуться к китайской культуре можно было и во Дворце детей и молодежи. Кстати, в Беларусь китайская весна пришла в пятый раз, а в Поднебесной история праздника насчитывает более 4 тысяч лет.