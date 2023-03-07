В столице по продаже цветов работают 200 колоритных площадок

Солнечная мимоза и изысканные гиацинты, нежные крокусы. Флористический микс наполнил все городские улицы. Только в столице, например, по продаже цветов работают 200 колоритных площадок. Хедлайнеры весны неизменны - это тюльпаны и розы. Чтобы бутоны распустились аккурат к Международному женскому дню, их выращивали в теплицах. Всю палитру весеннего букета увидела ЕленаВитко.

10 лет красоты или 2,5 тысячи "душистых" рабочих дней. Именно столько времени Татьяна Гурина посветила розарию в агрокомбинате "Ждановичи". И пусть в выращивании "королевских растений" не без "колючих тонкостей". Свою миссию цветовод со стажем называет одной из самых красивых, колоритных и вдохновляющих.



Сейчас в хозяйстве Минского района более двух цветущих гектаров (а это 160 тысяч кустов). Нежно-розовые и белые, бархатные и пионоподобные.



Ред Наоми - самый популярный и классический сорт. Красные розы занимают около 40 % площадей. Всего же в год в Богатыреве получают более 3,5 миллиона цветов.



После срезания и специальной ванны розы отправляют в холодильник. А через сутки - на автоматизированную линию сортировки. Здесь их распределяют в зависимости от длины стебля и размера бутона. Так, ежедневно через "флористический конвейер" проходит около 12 тысяч цветов.



Пышные букеты сразу же поступают в продажу. А накануне 8 Марта их ассортимент и количество увеличивается в разы. Во время разноцветного и душистого шопинга особое место (рядом с розами) занимают тюльпаны.



Изысканные "колокольчики" в межсезонье выращивают, например, в Борисовском лесхозе. Чтобы первоцветы на "пестром тепличным панно" появились как раз к 8 Марта, луковицы высадили еще осенью. Тогда поддерживали температуру от плюс 5 до 9 градусов. Постепенно градус увеличили до 18 тепла. Поддерживали также высокую влажность. В итоге на плантациях распустилось более 20 сортов.

