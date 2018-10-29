В столице под пристальным наблюдением транспортных инспекторов городские автобусы

В столице под пристальным наблюдением дорожных милиционеров и транспортных инспекторов городские автобусы. Особое внимание контролеры уделяют техническому состоянию. С начала года в Минске произошло 20 аварий по вине водителей общественного транспорта. Травмы получили 24 человека.