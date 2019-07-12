В столице появилась отдельная полоса для двухколесного транспорта

Ездить по дороге на велосипеде теперь можно по улице Хоружей - на участке от проспекта Независимости до Куйбышева. Зона обозначена разметкой желтого цвета, а также знаками "Пересечение с велосипедной дорожкой". В скором времени вдоль разметки установят специальные столбики, которые огородят велополосу от движения автомобилей. На сегодня в столице насчитывают примерно 800 тысяч велосипедистов. Для их комфортного передвижения в столице действует магистраль протяженностью 27 километров.