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Экскурсии по Минску... на электросамокатах. Куда предлагают прокатиться?

Познакомиться с городом на скорости. В столице предлагают новый формат экскурсий - на электросамокатах. Во-первых, это экологично, во-вторых - максимально оптимально. Авторы проекта обещают открывать Минск за два часа с необычного ракурса. Например, урбанистическая экскурсия проходит по молодежной улице Октябрьской, где минчане знакомятся с авторами графических муралов проекта "Улица Бразил".

Гиды готовы рассказать, как Эйнштейн мог получить работу в Минске и какой была деревня Комаровка. "Минск на рубеже эпох" - еще одно направление путешествия на самокатах.

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