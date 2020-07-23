Экскурсии по Минску... на электросамокатах. Куда предлагают прокатиться?

Познакомиться с городом на скорости. В столице предлагают новый формат экскурсий - на электросамокатах. Во-первых, это экологично, во-вторых - максимально оптимально. Авторы проекта обещают открывать Минск за два часа с необычного ракурса. Например, урбанистическая экскурсия проходит по молодежной улице Октябрьской, где минчане знакомятся с авторами графических муралов проекта "Улица Бразил".



Гиды готовы рассказать, как Эйнштейн мог получить работу в Минске и какой была деревня Комаровка. "Минск на рубеже эпох" - еще одно направление путешествия на самокатах.



