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В столице приступили к демонтажу новогодних деревьев

Завершить все демонтажные работы новогодних деревьев планируют до начала следующей недели. Параллельно с этим свою работу завершают и рождественские ярмарки.

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