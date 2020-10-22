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В столице продолжается формирование стабфонда на межсезонный период
Картофель, яблоки, капуста! А на очереди и лук. В столице продолжается формирование стабфонда на межсезонный период. Заготовлено свыше тысячи тонн овощей и фруктов. Продукция поступает на хранение в столицу не только из Минской области. В свежем виде ее будут продавать до конца весны следующего года.
Алексей Кондратенко о том, как Минск формирует витаминный багаж.
В овощехранилище предприятия "Партизанское" самую востребованную продукцию закладывают поэтапно. Стартуют с картофеля. Кстати, один из лучших урожаев второго хлеба у аграриев Логойского и Борисовского районов. Далее в контейнеры попадают яблоки, а чуть позже морковь, лук и капуста.
У каждого вида продукции определенный температурный режим. Своего рода микроклимат сохранит овощи и фрукты свежими до самого конца весны. Уже 2021 года.
Яблокам, например, комфортно при температуре от плюс 1 до плюс 2. Сами плоды - все как на подбор. "Имидж" фруктов важен для покупателей.
Стабфонд нужен столице как для подстраховки, так и для постоянного обеспечения свежими продуктами зимой, например, школ, детских садов или больниц.
Из прохлады овощехранилища отправляемся в почти вечное лето. В теплицах Минской овощной фабрики, где высадили рассаду огурцов, плюс 22. Кстати, зеленые плоды успеют как раз к новому году. По соседству растет салат. Культура также востребованная в холодную пору года. Вообще, столичное предприятие предлагает рынку в несезон еще и определенные "фитомодные" культуры.
Фабрика выращивает и многие целебные травы, из которых делают чайные напитки. И здесь у производства свои полезные тренды и новинки.
Свежих овощей и фруктов, также полезных для здоровья, только из стабфонда Минска хватит для всех и надолго. Сами же овощехранилища полностью заполнят до середины ноября.
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