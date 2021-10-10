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В столице продолжается месяц наведения порядка

Добровольные отряды (это студенты, трудовые коллективы, работники ЖКХ, представители общественных организаций) благоустраивают парки, скверы, улицы и дворовые территории. С начала месяца только в Советском районе в масштабной уборке поучаствовали более 17 тысяч человек.

Внимание уделили и улучшению экологической обстановки. Свыше 2 тысяч зеленых насаждений появилось вдоль Минской кольцевой автодороги. В посадке принимали участие студенты БНТУ и Академии МВД.

Месяц наведения порядка продолжается в столице

Около 200 добровольцев наводили порядок и в Центральном районе. Они благоустроили сквер Марата Казея, а также возложили цветы к памятнику героя. Наведение порядка на столичных улицах продолжится до конца месяца.

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