В столице продолжается месяц наведения порядка

Добровольные отряды (это студенты, трудовые коллективы, работники ЖКХ, представители общественных организаций) благоустраивают парки, скверы, улицы и дворовые территории. С начала месяца только в Советском районе в масштабной уборке поучаствовали более 17 тысяч человек.

Внимание уделили и улучшению экологической обстановки. Свыше 2 тысяч зеленых насаждений появилось вдоль Минской кольцевой автодороги. В посадке принимали участие студенты БНТУ и Академии МВД.

Месяц наведения порядка продолжается в столице