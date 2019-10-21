В столице продолжается месяц по наведению порядка

Участие принимают не только коммунальные службы, но и жители города. Накануне к озеленению присоединились и студенты. Будущие медики, инженеры и экономисты высадили почти 300 кустов на территории студенческой деревни. Также студенты ведущих вузов страны убрали мусор и опавшую листву.



Озеленяют и территорию вдоль Минской кольцевой. На пересечении проспекта Дзержинского и МКАД высадили 5 тысяч кустов и 100 деревьев. Шарообразная ива и рябина обычно самые популярные среди них.



