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В столице продолжается месяц по наведению порядка

Участие принимают не только коммунальные службы, но и жители города. Накануне к озеленению присоединились и студенты. Будущие медики, инженеры и экономисты высадили почти 300 кустов на территории студенческой деревни. Также студенты ведущих вузов страны убрали мусор и опавшую листву.

Озеленяют и территорию вдоль Минской кольцевой. На пересечении проспекта Дзержинского и МКАД высадили 5 тысяч кустов и 100 деревьев. Шарообразная ива и рябина обычно самые популярные среди них.

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