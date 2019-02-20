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В столице продолжается модернизация учреждений здравоохранения
Модернизация клиник - для доступности медицины и более качественного оказания услуг. В этом году завершится реконструкция детской инфекционной больницы Минска. Еще один современный корпус появится в городском онкологическом диспансере, а также в РНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии. Новые отделения в прошлом году появились у 2-й больницы - там начали оказывать медпомощь пациентам с тяжелыми нарушениями ритмов сердца.
Такие симптомы - результат перенесенного инфаркта. После острого заболевания у Николая Сущени появились серьезные нарушения сердечного ритма. Решить кардиозадачу смогли медики 2-й городской больницы в профильном отделении, которое открылось в прошлом году, помогают пациентам с самыми сложными случаями. В команде - эндоваскулярные хирурги и врачи-кардиологи.
В этой операционной каждую неделю выполняют свыше трех десятков лапароскопических и эндоскопических операций. Отделение малоинвазивной хирургии - еще одна медицинская новинка 2-й столичной больницы. Высокотехнологичные, а главное для пациентов - малотравматичные операции здесь проводят через небольшие проколы. Выполнить такое хирургическое вмешательство с филигранной точностью помогают специальные видеосистемы - все свои действия хирурги сразу видят на экранах. Такие нововведения помогают значительно повысить качество медицинских услуг. Работу столичных специалистов высоко оценивают и зарубежные пациенты.
Совершенствуют систему стационарного лечения сейчас во всех столичных клиниках - проводят модернизацию. Новый хирургический корпус планируют построить в РНПЦ хирургии и трансплантологии. Значительные изменения затронут и пятую городскую больницу. Она специализируется на оказании неврологической и нейрохирургической помощи. Там откроют новые профильные отделения.
Новое приемное отделение также появится в шестой столичной больнице. Реконструкция ждет и одиннадцатую городскую клинику.
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