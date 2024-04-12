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В столице продолжается строительство и благоустройство парка Уго Чавеса

Прогулки на свежем воздухе, катание на аттракционах и сказочный городок. В столице продолжается масштабное строительство и благоустройство парка имени Уго Чавеса. Новое место отдыха в первую очередь оценят жители Фрунзенского района Минска. На территории разместятся площадки для занятий экстремальными видами спорта, велодорожка, тропа здоровья, а также горки для зимних развлечений. Для любителей тихого отдыха предусмотрены места для настольных игр и пикников. Новую зону откроют ко Дню Независимости.

На территории будет современный парк для отдыха, который разделится на тихую зону и зону для занятий спортом, конечно, будут и велодорожки.
Сергей Шкруднев, руководитель администрации Фрунзенского района г. Минска

Реконструкция продолжается и в парке 50-летия Великого Октября, что в Заводском районе Минска. На месте устаревших зданий ждем скейт-парк, аттракционы, новые спортивные зоны. В обновленном виде отдыхающих примут в начале июля.

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