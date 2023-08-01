Подземная транспортная артерия держит южный курс. В столице продолжается строительство третьей линии метро от станции "Парк Дружбы народов" и "Комаровской" до "Переспы" и "Профсоюзной". Протяженность тоннелей свыше 8 километров. Второй участок свяжет микрорайоны Курасовщина и Зеленый Луг. Сейчас на стройплощадке подготовительные работы (предусмотрены шесть узлов). На объекте трудятся 150 человек, всего же будет задействовано почти полтысячи специалистов.
Сама стройплощадка является, по сути, территорией города, которая насыщена большим количеством сетей, нужно будет решить большое количество инженерных проблем. Это водопонижение, необходимо запустить метропроходческий комплекс. На сегодняшний момент выполняются проектные работы, изыскательские; работы по сносу. Чтобы быстрее запустить метропроходческий комплекс.
Ведутся работы по 1, 2, 3 узлу. Это станция "Парк Дружбы народов" и перегон от станции "Комаровской" до "Парка Дружбы народов", ведем работы по подготовке территории, перекладываем инженерные сети. Инженерные сети в виде тепловых сетей, водопроводов, канализации, линий связи, электрокабельных линий. Обеспечиваем энергоснабжением будущую стройплощадку по тоннелепроходческому комплексу. Для нее нужно проложить кабельную линию 10 кВ и обеспечить электроснабжение самого объекта строительства.
Продолжается и строительство первой части Зеленолужской линии. Это три станции метро - "Аэродромная", "Неморшанский сад" и "Слуцкий гостинец". Степень готовности высокая: монолитные работы практически завершены, приступили к отделке и монтажу оборудования.
Мы находимся на станции "Слуцкий гостинец". Это конечная станция третьей линии. Весь станционный комплекс на участке длиной 500 метров. Он включает в себя тупики для оборота и отстоя поездов. В настоящее время закончены работы по сооружению вестибюля, платформы. Занимаемся входами. Вплотную приступили отделочники и специалисты по различным инженерным системам.
Строительно-монтажные работы на станции "Слуцкий гостинец" выполнены на 80 %. Процесс круглосуточный. Первые станции третьей линии метрополитена открыли в ноябре 2020-го. Очередной же "транспортный апгрейд" и важные открытия минчане ждут в конце 2024 года.