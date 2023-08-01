Мы находимся на станции "Слуцкий гостинец". Это конечная станция третьей линии. Весь станционный комплекс на участке длиной 500 метров. Он включает в себя тупики для оборота и отстоя поездов. В настоящее время закончены работы по сооружению вестибюля, платформы. Занимаемся входами. Вплотную приступили отделочники и специалисты по различным инженерным системам.

Владимир Довгаль, замдиректора - главный инженер строительно-монтажного управления № 2 УП "Минскметрострой"

