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В столице продолжается третий рабочий семестр
Педагогические, производственные и даже медицинские отряды. В столице продолжается третий рабочий семестр. Участниками студенческих команд стали около четырех тысяч человек.
Получить полезный опыт и заработать первые деньги они могут на крупных предприятиях и строительных площадках. Чтобы формировать студотряды, создают виртуальные платформы. Александра Кавелич подробнее.
Даже на каникулах Николай Румов ежедневно приходит в свою альма-матер. Правда, техническую специальность будущий программист летом сменил на более творческое занятие - вместе с однокурсниками работает с библиотечными фондами и готовит познавательные материалы для онлайн-ресурсов.
Путевку на летний рабочий семестр в БГУ получили почти полтысячи студентов. Каждый из них самостоятельно выбирал профиль: экологический, строительный, производственный - через специально созданную виртуальную платформу.
Оценить итоги своей работы эти студенты смогут сами в начале нового учебного года. Студенческий отряд помогает с ремонтом общежития: красят стены и двери, убирают строительный мусор.
Преимущество такого трудоустройства не только в возможности заработать деньги - кстати, в среднем это 300 рублей в месяц, но и получить полезный опыт. Анастасия Шубенкова отвечает за работу всей команды. Девушка только вернулась с педагогической практики в детском лагере, теперь - руководитель так называемой сервисной бригады.
Провести лето с пользой в этом сезоне решили более 4 000 молодых людей. На рабочий семестр в Минск приезжают и зарубежные студенты. На этой неделе на строительные площадки столицы вместе с белорусами выйдут гости из Санкт-Петербурга.
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