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В столице продолжают отбирать красавиц на конкурс "Мисс Минск"
В эти дни в столице проходит кастинг конкурса "Мисс Минск". Об условиях конкурса напоминает агентство "Минск-новости". Стать главной красавицей столицы может девушка в возрасте 18-24 лет, незамужняя (и не разведенная), без детей и с минской пропиской. Рост от 172 см.
Отборы проходят три дня. Два из них уже позади. Завтра, 4 февраля, последний день кастингов. Красавиц приглашают в Национальную школу красоты с 10:00 до 18:00. С собой нужно взять паспорт и одежду для выходов: черные легинсы, топ/майку/футболку, обувь на каблуках, открытый купальник.
В финал конкурса пройдут только 22 участницы.
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