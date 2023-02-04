В столице продолжают отбирать красавиц на конкурс "Мисс Минск"

Отборы проходят три дня. Два из них уже позади. Завтра, 4 февраля, последний день кастингов. Красавиц приглашают в Национальную школу красоты с 10:00 до 18:00. С собой нужно взять паспорт и одежду для выходов: черные легинсы, топ/майку/футболку, обувь на каблуках, открытый купальник.