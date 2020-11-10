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В столице проходит конкурс "Студент года - 2020"

В финале городского этапа за звание лучшего борются 11 представителей столичных вузов. На сцене Молодежного театра эстрады они представляют творческие самопрезентации, демонстрируют таланты и ораторское мастерство. А в интеллектуальном конкурсе им предстоит ответить на каверзные вопросы жюри. Всего финалисты померяются силами в четырех номинациях.

Лучший получит титул "Студент года - 2020" города Минска. Традиционно определят и победителя в номинации "Студент года онлайн". За высокое звание на республиканском этапе конкурса поборются 4 человека.

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