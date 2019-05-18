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В столице проходит международный фестиваль "Ретро-Минск - 2019"
Центр города сегодня не только двухколесный. В эти минуты проходит международный фестиваль ретро- и классических автомобилей "Ретро-Минск - 2019". Выставка собрала владельцев раритетных авто из Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, России и, конечно, Беларуси. Порядка 130 экипажей представлены зрителям, среди которых знаменитый "хиппимобиль" Volkswagen T1, американские маслкары и классика советского автопрома.
Участники фестиваля на автолегендах уже отправились на Октябрьскую площадь
Во время переезда они совершат круг почета вокруг площади Победы и возложат цветы к монументу. Успеть сфотографироваться с эксклюзивными авто можно будет до 17 часов.
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