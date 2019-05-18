В столице проходит международный фестиваль "Ретро-Минск - 2019"

Центр города сегодня не только двухколесный. В эти минуты проходит международный фестиваль ретро- и классических автомобилей "Ретро-Минск - 2019". Выставка собрала владельцев раритетных авто из Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, России и, конечно, Беларуси. Порядка 130 экипажей представлены зрителям, среди которых знаменитый "хиппимобиль" Volkswagen T1, американские маслкары и классика советского автопрома.



