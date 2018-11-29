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В столице проходит выставка "Пятьдесят плюс"

Можно проверить свое здоровье. После измерений и, при необходимости,специалисты дадут направление в поликлинику или в профильный республиканский центр. На площадке можно посетить и выставку, посвященную реабилитации людей с ограниченными возможностями.

В ближайшее время представители столичной мэрии и белорусского общества инвалидов проверят спортивные и культурные объекты столицы, которые будут задействованы во время ІІ Европейских игр. Все они должны соответствовать условиям безбарьерного окружения.

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