В столице проходят мастер-классы по новогодним украшениям

Сделать новогодние украшения самостоятельно. Накануне праздников в столице можно побывать на тематических мастер-классах. Например, в музее новогодних игрушек, где после экскурсии можно создать авторский дизайн своего украшения на елку. А на необычных маркетах новогодней атрибутики научат делать настоящий символ Рождества - венок. Новогодние ярмарки будут проводиться в столице до конца декабря.