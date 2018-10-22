В столице проходят мероприятия, приуроченные к годовщине уничтожения Минского гетто

"В этот день памяти мы вспоминаем все известные гетто, всех жертв нацизма, скорбим по убитым, разделяем горе тех, кто выжил, но потерял родных и близких. Благодарим жителей Беларуси, которые, рискуя собой, спасали узников, за что удостоены высокого звания праведников народов мира. Наша земля, где погиб каждый третий житель, пропитанная слезами безвинных людей, дала новые ростки. Взрастила поколение, которое помнит уроки истории и бережет мир. Но планета снова погружается в пекло религиозных, межнациональных и политических конфликтов. Всем, кто сегодня забыл или, к своему счастью, не знал горя войны, мы не устанем повторять: единственное, за что мы должны бороться, - это жизнь человека. Только она имеет смысл и ценность на земле", - говорится в обращении Президента.