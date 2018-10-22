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В столице проходят мероприятия, приуроченные к годовщине уничтожения Минского гетто
Сегодня в Минске вспоминают скорбную дату: 75 лет назад было уничтожено Минское гетто. В столице проходят памятные мероприятия. Обращение к соотечественникам и зарубежным гостям направил Президент Беларуси.
"В этот день памяти мы вспоминаем все известные гетто, всех жертв нацизма, скорбим по убитым, разделяем горе тех, кто выжил, но потерял родных и близких. Благодарим жителей Беларуси, которые, рискуя собой, спасали узников, за что удостоены высокого звания праведников народов мира. Наша земля, где погиб каждый третий житель, пропитанная слезами безвинных людей, дала новые ростки. Взрастила поколение, которое помнит уроки истории и бережет мир. Но планета снова погружается в пекло религиозных, межнациональных и политических конфликтов. Всем, кто сегодня забыл или, к своему счастью, не знал горя войны, мы не устанем повторять: единственное, за что мы должны бороться, - это жизнь человека. Только она имеет смысл и ценность на земле", - говорится в обращении Президента.
Программу дней памяти сегодня в столице открыл митинг-реквием у мемориального комплекса "Яма". Почтить память безвинно погибших ста тысяч евреев сюда пришли более тысячи человек - среди них представители 36 стран. Политики, дипломаты, общественные деятели, узники и праведники народов мира. После минуты молчания, официальных обращений во имя мира и добра и поминальной молитвы кадиш люди возложили цветы, венки и камни - символ вечности - к обелиску мемориала.
В эти минуты в память об уничтоженном 75 лет назад Минском гетто в Министерстве иностранных дел проходит круглый стол. Мероприятия продолжит вечер памяти в Белорусской государственной филармонии и прием в честь узников и праведников народов мира.
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