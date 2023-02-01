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В столице прошел городской этап конкурса инновационных проектов "100 идей для Беларуси"
"Умный бейдж" для офисных сотрудников и приложение "Спаси город от пожаров".
В столице прошел городской этап конкурса инновационных проектов "100 идей для Беларуси". Свои разработки представили школьники, учащиеся, студенты и рабочая молодежь. Почти 40 проектов в сфере экологии, экономики, химии, энергетики и информационных технологий, а также идеи в образовании. Все они должны помочь ровесникам в учебе. Продемонстрировали бизнес-проекты и социальные программы.
Ярослав Ринда, участник проекта "100 идей для Беларуси": Мое приложение называется "Спаси город от пожаров". А на Яндекс.Играх оно имеет название "Симулятор пожарного". Приложение не нужно скачивать. В него можно поиграть, даже открыв по ссылке. Через пару дней оно будет полностью в открытом доступе. Я издал это приложение для того, чтобы дети в школах могли изучать ОБЖ и закреплять свои знания в безопасной и виртуальной среде. Это электронный комплекс из пяти этапов.
Ребят мы будем в дальнейшем сопровождать полностью, подсказывать, в каком направлении им двигаться. Также со структурными подразделениями Мингорисполкома организовывать мероприятия, чтобы, конечно, данные проекты реализовались.
Лучшие проекты представят столицу на республиканском этапе. По итогам конкурса самые яркие идеи будут реализованы в реальном секторе экономики.
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