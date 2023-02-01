В столице прошел городской этап конкурса инновационных проектов "100 идей для Беларуси". Свои разработки представили школьники, учащиеся, студенты и рабочая молодежь. Почти 40 проектов в сфере экологии, экономики, химии, энергетики и информационных технологий, а также идеи в образовании. Все они должны помочь ровесникам в учебе. Продемонстрировали бизнес-проекты и социальные программы.

Ярослав Ринда, участник проекта "100 идей для Беларуси": Мое приложение называется "Спаси город от пожаров". А на Яндекс.Играх оно имеет название "Симулятор пожарного". Приложение не нужно скачивать. В него можно поиграть, даже открыв по ссылке. Через пару дней оно будет полностью в открытом доступе. Я издал это приложение для того, чтобы дети в школах могли изучать ОБЖ и закреплять свои знания в безопасной и виртуальной среде. Это электронный комплекс из пяти этапов.

