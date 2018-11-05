ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В столице прошел мастер-класс для юных аниматоров

Создать мультфильм за два часа. В столице прошел мастер-класс для юных аниматоров. Дети ознакомились с творческим процессом - придумали сюжет, героев и декорации, а также озвучили своих персонажей. Для создания одной секунды мультфильма необходимо 25 кадров.

Дети создают мультфильмы и на занятиях в студии. Таким образом у них развивается мелкая моторика.  

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все