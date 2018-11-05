Создать мультфильм за два часа. В столице прошел мастер-класс для юных аниматоров. Дети ознакомились с творческим процессом - придумали сюжет, героев и декорации, а также озвучили своих персонажей. Для создания одной секунды мультфильма необходимо 25 кадров.