В столице прошел мастер-класс по использованию детских автокресел

Безопасность на дороге - и для детей. Сегодня столичный автоклуб совместно с Госавтоинспекцией и представителями Швейцарского туристического клуба организовали мастер-класс по использованию детских автокресел. На встречу пригласили несколько минских многодетных семей. Родителям объяснили, как правильно выбрать бустер и что необходимо помнить при установке в авто удерживающего устройства. В конце представители каждой семьи получили по "безопасному стулу".



Сотрудники ГАИ регулярно контролируют выполнение правил перевозки маленьких пассажиров. Использование удерживающих стульев обязательно для детей до 12 лет, когда рост ребенка не превышает 150 сантиметров.



