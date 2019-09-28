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В столице пройдут первые осенние ярмарки
В столице пройдут первые осенние ярмарки. До конца октября товары от производителей по минимальным ценам можно будет купить в разных частях города.
Но основных площадки будет две: у "Чижовка-Арены" и Дворца спорта. На протяжении четырех выходных торговые ряды будут располагаться на улице Ташкентской, а 19 и 20 октября главная ярмарка состоится в центре города, на Немиге.
Цены будут максимально доступными. По некоторым овощным позициям расценки достигнут годового минимума.
Сельскохозяйственные ярмарки также пройдут во всех административных районах Минска. Точные адреса, где развернется торговля, можно найти на сайте Мингорисполкома.
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