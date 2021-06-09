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В столице работают 8 стационарных и 9 сезонных спасательных станций
Пляжи столицы готовы к отдыху минчан и купальному сезону. Набережные оборудованы беседками, раздевалками, а также информационными стендами. Сотрудники ОСВОД инспектируют акватории, напоминают о необходимости соблюдения правил поведения на воде. Следить за безопасностью на водоемах помогают восемь стационарных спасательных станций и девять сезонных мобильных точек помощи. Большинство из них находятся в местах, где купаться запрещено. Среди самых опасных - водоемы Птичь и Вяча - из-за глубины и подводного течения.
С начала года на водоемах столицы и области спасли 28 человек, погибли 18, в том числе двое несовершеннолетних. К детям - особое внимание. Они не должны оставаться у воды без взрослых.
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